Ostelsheim Mildes Wetter begünstigt Arbeiten

Ostelsheim (ina). "In der vorigen Woche ging es wegen des schlechten Wetters nicht", weiß der Ostelsheimer Bürgermeister Jürgen Fuchs. Nach der Betonierung am Mittwoch liege man dann wieder richtig im Zeitplan.

Fundamentarbeiten sind erledigt

Wer derzeit ins Untere Tal hinunterspaziert, sieht schon von Weitem ein neues Gebäude aus der Erde wachsen. Die Gründungs- und Fundamentarbeiten sind bereits erledigt. Die Wände der Gebäude wachsen derzeit schon schnell in die Höhe. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden erneut mehrere Gewerke vergeben. Die Elektroarbeiten gingen für rund 37 000 Euro an eine Firma in Bad Liebenzell. Die Fliesen und Natursteinarbeiten schlagen mit knapp 15 000 Euro zu Buche. Malerarbeiten werden für eine Summe von 8000 Euro von einer Firma aus Neuweiler ausgeführt. Für 7300 Euro gingen die Schreinerarbeiten an die günstigste Bieterin. Für 51 000 Euro wurden Heizungs- und Sanitär- arbeiten vergeben. Nach einer Zwischenbilanz werden die ursprünglich berechneten Kosten im Vergleich zu den Vergaben um rund 9600 Euro überschritten. "Dies entspricht rund einem Prozent der Baukosten", sagt der Os­telsheimer Rathauschef. Der Kostenrahmen wird also bisher nur geringfügig überschritten. Der Schultes rechnet mit Gesamtkosten um 800 000 Euro, zumal einige kleinere Arbeiten noch nicht vergeben sind. "Es fehlen noch der Zaun sowie die Tor- und Außenanlage", so Fuchs. Auch einige kleinere Maßnahmen im Inneren des Baus wie beispielsweise eine kleine Küche würden erst ganz am Schluss fertiggestellt.