Ostelsheim Künftig engere Zusammenarbeit

Ostelsheim. Dem Stehempfang im Gemeindehaus ging ein feierlicher Distriktgottesdienst voraus, bei dem der Ostelsheimer Pfarrer Jochen Stolch die Predigt und der Althengstetter Seelsorger Martin Schoch die Liturgie übernommen hatte. Der Kirchengemeinderatsvorsitzende Martin Constien wünschte allen, die sich gute Vorsätze vorgenommen haben, für das neue Jahr, dass diese möglichst lange halten werden. Constien verwies auf die anstehende Wahl neuer Kirchengemeinderäte am ersten Adventssonntag 2019 und ermunterte zum Mitmachen.

"Ich habe den Eindruck, dass wir in Deutschland immer mehr zu einer passiven Konsum-Kirchengesellschaft werden", hob Constien hervor. Die Kirche sei offen für Krabbelgruppen, WLAN-Gruppen, Gesprächskreise, Seniorenwandertage und dergleichen mehr. Diese Gruppen funktionierten jedoch nur, wenn Menschen bereit wären, die Leitung und Organisation zu übernehmen.

"Wäre das nicht auch ein Wunsch fürs neue Jahr?", fragte Constien. Er ging auf die Folgen der zu erwartenden Kürzung von Pfarrstellen in der Landeskirche ein. "Auf lange Frist wird es dazu kommen, dass wir sehr viel enger zusammenarbeiten werden, da bis zum Jahr 2030 nur noch drei Pfarrer für die Gemeinden Ostelsheim, Simmozheim, Neuhengstett-Ottenbronn und Althengstett zuständig sein werden", kündigte Constien an. Schon seit dem vergangenen Jahr arbeiteten die Kirchengemeinderäte dieser Gäugemeinden sowie der Choy-Jugendkirche im Gäu eng zusammen bei regelmäßigen Treffen. Constien blickte optimistisch in die Zukunft und sah auch neue Möglichkeiten durch den möglichen Wegfall einer Pfarrstelle im Gäu. "Hier sehen wir die Chance, um Aufgaben überörtlich neu zu organisieren", unterstrich er. So könnten zum Beispiel kleinere Gesprächskreise durchaus mit denen von Nachbargemeinden zusammengelegt werden. Pfarrer Stolch sah auch die Möglichkeit, dass die Pfarrer sich schwerpunktmäßig mit bestimmten Aufgabenfeldern befassen könnten. Während einer seinen Schwerpunkt bei der Seniorenbetreuung habe, könne ein anderer zum Beispiel verstärkt Jugendarbeit im ganzen Distrikt betreiben.