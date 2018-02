Ostelsheim Koordination der Aktivitäten

Dankesworte an bisherige Helfer

"Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen gegen rechte Tendenzen in unserer Gesellschaft und die Integration der Flüchtlinge vor Ort in jeder Hinsicht positiv mitgestalten. Vieles ist schon gewachsen, nun machen wir Nägel mit Köpfen und gründen einen Verein", äußert sich Pfarrerin Heike Ehmer-Stolch zum Treffen am Freitag, das um 19 Uhr im Veranstaltungssaal des Rathauses beginnt.

Nach der Begrüßung wird den Besuchern die bisherige Asylarbeit in der Gäugemeinde kurz vorgestellt. "Wir wollen uns dann bei all jenen bedanken, die bisher mitgewirkt haben", so Ehmer Stolch im Namen des künftigen Vereins. Anschließend würden die Satzung und die Vereinsziele näher erläutern. Besucher dürfen bei dieser Gelegenheit Fragen stellen. Es folgt eine kurze Pause, in der Snacks und Getränke gereicht werden. Dabei kann man ganz locker mit bisherigen Arbeitskreismitgliedern ins Gespräch kommen und außerdem das Beitrittsformular ausfüllen. Danach findet die erste offizielle Vereinssitzung des AK Asyl statt.

Satzung und Beitrittsformulare liegen öffentlich aus oder können unter www.w2os.de heruntergeladen werden.