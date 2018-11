Ostelsheim Kooperationsmodell bringt wenige Änderungen mit sich

Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung mit deutlicher Mehrheit der diesbezüglichen Neuorganisation in der Zusammenarbeit zu. Durch die neue Regelung entstehen der Gäukommune Kosten in Höhe von 6500 Euro jährlich. Bekanntlich hatte das Bundeskartellamt die baden- württembergische Lösung bei der Betreuung des kommunalen und privaten Waldes durch die Landratsämter untersagt. Nach einem Sieg vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf unterlag das Land Baden-Württemberg jedoch vor dem Bundesgerichtshof. Deshalb musste jetzt eine Neuregelung gefunden werden. Diese soll ab dem 1. Januar 2020 gelten.

"Es ging relativ gut für uns aus. Wir können weiterhin auf Landkreisebene zusammenarbeiten", unterstreicht Bürgermeister Jürgen Fuchs. Das Land und die kommunalen Landesverbände hätten sich auf ein Kooperationsmodell geeinigt, das für die Kommunen nur wenig Änderung bedeute. Bei der Neuorganisation bleibt die forsttechnische Betriebsleitung kostenlos. Der forstliche Revierdienst wird nach den tatsächlich anfallenden "Gestehungskosten" angeboten. Dadurch entstehen der Gemeinde 4200 Euro Mehrkosten pro Jahr.

"Die Holzvermarktung über die kommunale Holzverkaufsstelle wird vom Landratsamt ebenfalls zu den Gestehungskosten angeboten", so Fuchs. Dies bedeutet nach Berechnungen des Landratsamtes zusätzliche Kosten von 1800 Euro jährlich. Die Kosten für die Wirtschaftsverwaltung erhöhen sich geringfügig von 400 auf 500 Euro.