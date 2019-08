Ostelsheim Kienzle-Areal sieht aus wie Mülldeponie

Ostelsheim - Es war so manches anders als gewohnt in der jüngsten Sitzung des Ostelsheimer Gemeinderats: Sie fand mitten in den Sommerferien statt. Es fehlten fünf von zwölf Gemeinderäten und eine Angelegenheit, die ursprünglich nicht auf der Tagesordnung stand, wurde zu einem wichtigen Diskussionspunkt.