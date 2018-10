Ostelsheim In großer Sorge um den Gemeindewald

Viel mehr Käfer

"Wir hatten in diesem Jahr deutlich zu hohe Temperaturen im Vergleich zum langjährigen Mittel", hob Christof Grüntjens von der Abteilung Waldwirtschaft und staatliche Holzvermarktung des Calwer Landratsamts in der jüngsten Sitzung des Ratsgremiums hervor. Die übermäßige Wärme und niedrige Niederschlagsmengen hätten zunehmende Dürreschäden und einen deutlichen Anstieg des Käferbefalls zur Folge gehabt. "Wir hoffen auf gute Winterfeuchte", unterstrich Grüntjens. Über den Winter und insbesondere im nächsten Jahr müsse mit weiterem Schadholzbefall gerechnet werden. Das geerntete gute Nutzholz werde bis zum Verkauf mit entsprechenden Mitteln eingesprüht und so geschützt. Durch das viele Sturmholz hat sich der Preis nach unten bewegt. Er ist von 90 Euro pro Festmeter auf 70 Euro und zwischendurch mancherorts sogar einmal auf 50 Euro pro Festmeter gefallen. Obwohl die Holzverkäufe in der Regel im kommenden Dezember und Januar stattfinden, rechnen Fachleute mit Preisen zwischen 60 und 70 Euro pro Festmeter.

Gemeinderat Klaus Richter schlug vor, bei diesem niedrigen Holzpreisen sich im nächsten Jahr erst einmal abzuwartend zu verhalten. Die Forstleute rieten davon ab, da es dadurch bei der Holzernte zu einem unliebsamen Rückstau käme.