Ostelsheim Im Gäu sind die Narren los

Ostelsheim. Und deshalb waren die Schüler schon am Morgen verkleidet gekommen. Sie mussten sich allerdings bis in die dritte Schulstunde nach der großen Pause gedulden. Mächtig Getöse und Lärm auf den Fluren kündigte schließlich die Ankunft der Narrenfreunde Heckenbeerlesgäu an. Schon stürmten die Häs- und Maskenträger unter vorwiegend großem Jubel die Klassenzimmer und beendeten den Unterricht. Manche, etwas zögerliche Kinder machten sich schnell mit Hexen und Teufel vertraut, nachdem sie erkannten, dass Klassenkameraden diese wie alte Bekannte begrüßten.

Etliche Schüler wurden schon mal durchgekitzelt, wenn sie gar zu vorlaut waren. Alle hatten Spaß an dem närrischen Geschehen und tanzten auf dem Schulhof erste Reigen.

An sechs Stationen gibt es Spiele