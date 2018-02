Ostelsheim Gleich mehrere Vorteile

Seit Januar 2015 ist in verschiedensten Bereichen bereits einiges bewegt worden. Die bisherigen Hauptziele des Arbeitskreises wurden deshalb auch in die neue Satzung aufgenommen. Ein erklärtes Ziel ist es, die gesellschaftliche Teilhabe der neuen Mitbürger zu ermöglichen. Konkret bedeutet dies: Begrüßung und Begleitung der ankommenden Flüchtlinge, die Vermittlung der deutschen Sprache, Bereitstellung von Informationen sowie das Angebot zwangloser Treffen in einem Bistro. "Ich bin stolz darauf, dass es Menschen in Ostelsheim gibt, die beherzt zu­packen, die mitmachen und helfen", lobte die Seelsorgerin das unermüdliche Engagement der Helfer.