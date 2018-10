Ostelsheim Gemeinde Ostelsheim ergänzt ihr Mobilitätsangebot

Gemeinsame Verantwortung

"Gemeinsam mit den Kommunen können wir der Verantwortung für den Ausbau der Infrastruktur, sowie für zukunftsweisende Mobilitätsformen gerecht werden", betont ENCW-Geschäftsführer Horst Graef bei der offiziellen Einweihung der neu installierten Ladesäule im Zentrum Ostelsheims. Im gleichen Zug wurde bei diesem Termin auch das Carsharingfahrzeug an die Kommune übergeben.

Bürgermeister Jürgen Fuchs freut sich über das neue Angebot. "Nicht nur das Carsharingfahrzeug bietet den Os­telsheimern einen erheblichen Mehrwert. Auch die Ladesäule trägt einen großen Teil zur zukünfitgen Infrastrukturversorgung bei. Gerade in der Gemeinde, die mit dem ortsansässigen Autohaus Lohre einen zentralen Punkt im Rahmen der Pioniersarbeit bildet, ist es wichtig, den Bürgern die Elektromobilität näher zu bringen und Anreize zu bieten." Er zeigte sich begeistert von den zahlreichen Nutzern. Gerade in Zusammenarbeit im Gemeindeverwaltungsverband sei das Angebot im Vorfeld schon ausgiebig getestet worden. Wie wichtig es ist, beim Aufbau der Zukunftsmobilität eng zusammen zu arbeiten, zeigt laut Graef die jahrelange Zusammenarbeit der ENCW mit dem Autohaus Lohre, sowie den Kommunen im Landkreis: "Ohne das Zutun der verschiedensten Partner wäre es uns nicht möglich, dieses Angebot flächendeckend aufzubauen". So werde der regionale Energiedienstleister bis Ende des Jahres 50 elektrisch betriebene Fahrzeuge im Rahmen des Carsharings im Kreis und überregional anbieten.