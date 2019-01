Ostelsheim Gemeinde Ostelsheim bleibt schuldenfrei

"Wir bleiben schuldenfrei und sind mit den Hebesätzen unserer Grundsteuer eine der günstigsten Gemeinden im Landkreis", sagte Fuchs zum Zahlenwerk, das einstimmig vom Gemeinderat beschlossen wurde.

In der jüngsten Sitzung wurde außerdem die Hauptsatzung der Gemeinde geändert. Die Befugnisse des Bürgermeisters zur Personaleinstellung wurden ausgedehnt. "Damit können wir in einer Zeit des Fachkräftemangels schneller reagieren und müssen nicht erst auf eine Gemeinderatssitzung verweisen", lenkte der Verwaltungschef den Blick auf die Situation in Kindergarten und Schulkindbetreuung. Bislang gewährte die Satzung dem Rathauschef diesen Vorgang bei so genannten Zweitkräften für diesen Bereich.