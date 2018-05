Ostelsheim Gasthaus "Sonne" schließt

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert in Ostelsheim werden die 56-jährige Wirtin und ihr 62-jähriger Ehemann jetzt bald deutlich mehr Ruhe haben. In all den Jahren hatten die Gastronomen nämlich eine Sieben-Tage-Woche. Wenn besonders viel los war, wie bei Familienfeiern, Geburtstagen oder Vereinsversammlungen, waren die drei Töchter zur Stelle und halfen tüchtig aus. Auch ihre Speisekarte kam in der Gäugemeinde gut an. Unter anderem lag es an der guten Mischung von griechischen und deutschen Spezialitäten, die stets zahlreiche Gäste anlockten. Fast das einzige, was sich das Ehepaar in den vergangenen Jahrzehnten an Auszeit leistete, war im Sommer eine vierwöchige Reise in ihre alte Heimat.