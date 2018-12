Ostelsheim Fördermittel bereits zugesagt

Auch in der Bahnhofstraße ist die Erneuerung der Kanalrohre dringend nötig. "Für diese Maßnahme ist laut vorliegendem Zuschussbescheid inklusive der Ingenieurleistungen mit Baukosten in Höhe von 193 850 Euro brutto zu rechnen", unterstreicht der Rathauschef. Die Landesförderung beträgt hier 139 400 Euro. Für die Gemeinde bleibt somit ein Eigenanteil von 54 400 Euro zu leisten. Die Maßnahmen werden nach dem Willen des Gemeinderats sofort in Angriff genommen. Die Verwaltung und das Sindelfinger Ingenieurbüro Henne wurden vom Gemeinderat bereits beauftragt, zeitnah eine öffentliche Ausschreibung der anstehenden Arbeiten vorzunehmen.