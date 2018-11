Ostelsheim Fertigstellung verzögert sich etwas

"Die Feuerwehr lebt davon, dass die Kameradschaft funktioniert", unterstrich der Rathauschef mit Blick auf den großzügigen Gemeinschafts- raum. Die Spinde der Jugendfeuerwehr seien noch in gutem Zustand und könnten bei der Ausstattung der neuen Räume übernommen werden. Einig war sich das Ratsgremium in seiner jüngsten Sitzung darüber, dass für die Bestuhlung des Schulungs- und Kameradschaftsraumes die selben Tische und Stühle wie in der Festhalle angeschafft werden sollen. "Hierdurch können Synergien erzielt werden", unterstrich der Rathauschef.