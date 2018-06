Ostelsheim Erlös kommt dem Olgäle zugute

Am Samstag, 9. Juni, treffen ab 14 Uhr die Fahrzeuge ein. es gibt Kaffee und Kuchen. Um 20 Uhr beginnt das gemütliche Beisammensein.

Gottesdienst im Freien

Der Open-air-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde zu diesem Anlass am Sonntag, 10. Juni, beginnt um 10 Uhr. Der Kirchenchor ist beteiligt und Felix Rollbühler wird die Sänger musikalisch begleiten. Pfarrerin Heike Ehmer-Stolch gestaltet Liturgie und Predigt. Der Frühschoppen mit dem Musikverein Althengstett ist ab 11 Uhr. Um 11.15 Uhr steht das Wettheizen der alten Lanz-Bulldogs an. Zum Mittagessen werden ab 11.30 Uhr Steaks und Rote Würste vom Grill mit Pommes frites, sowie Schweinebraten mit Spätzle und Blaukraut angeboten. Der Erlös der Veranstaltung geht an das Kinderkrankenhaus Olgäle in Stuttgart.