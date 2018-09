Ostelsheim Einige Entwicklungschancen

Nun ist das Ostelsheimer Ratsgremium am Zug. Er muss jetzt die geeignetsten Areale für die erweiterte Infrastruktur der Gemeinde auswählen und mittelfristig die Maßnahmen zur Erweiterung selbiger ergreifen. "Sie können mit ihren Flächen jonglieren und kreativ spielen. Andere Gemeinden können das nicht mehr", hob Landschaftsplaner Thomas Sippel in der jüngsten Gemeinderatssitzung hervor. Doch auch einige Wermutstropfen mussten die Gemeinderäte zur Kenntnis nehmen. Mehrere der untersuchten Flächen sind wegen ihrer Hanglage nur schwer zu erschließen und daher bei den Erschließungskosten wesentlich teurer. Außerdem sei so manche der untersuchten Flächen "artenschutzrechtlich gesehen eine schwierige Kiste", so Sippel.

Wertvolle Ackerflächen nicht mehr nutzbar

Der Landschaftsplaner unterstrich, dass man sich bei der Erschließung dieser Areale unter Umständen "mit den Umweltverbänden herumschlagen" müsse. Und dies benötige viel Zeit. Außerdem würden bei der baulichen Nutzung mancher Gebiete wertvolle Ackerflächen für den landwirtschaftlichen Verbrauch nicht mehr zur Verfügung stehen. Und doch konnte Kämmerer Fabian Dieringer auch Erfreuliches mitteilen. "Auch die Abstimmung mit den Fachabteilungen beim Landratsamt Calw ist bereits erfolgt. Dort wurden die Inhalte und Empfehlungen der Steckbriefe bestätigt", so Dieringer.