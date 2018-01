Ostelsheim Ein Stabwechsel im Jugendhaus

In sechs Jahren hat Schneider mit einem 25-prozentigen Arbeitsdeputat wertvolle Aufbauarbeit geleistet und bei den Jugendlichen viel Vertrauen gewonnen. "Zusammen mit dem Trägerkreis ist es Schneider gelungen, die offene Jugendarbeit in Ostelsheim auf gutem Niveau zu etablieren", betont der Rat- hauschef. Er lobte besonders das vielfältige Angebot wie die Kooperation mit den Jugendabteilungen der Vereine, der Feuerwehr und die gute Öffentlichkeitsarbeit. Zum guten Gelingen der Jugendarbeit hätten auch besondere Veranstaltungen wie Ausflüge, Filmabende, die Beteiligung beim Fleckenfest sowie Spiel- und Sportturniere bei- getragen. Solche Veranstaltungen seien gut angekommen, sodass im Laufe der Zeit ein fester Stamm an regelmäßigen Besuchern entstand. Die Zahlen im Jahresbericht, den Schneider vorlegte, belegen dies.