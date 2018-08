Ostelsheim Die Kamera ist überall mit dabei

Vom eigenen Heimatort Ostelsheim wurde eines der ersten Ortsporträts zusammengestellt. Eindruck hinterließ zudem Leipzig, wo vergangenes Jahr Aufnahmen stattfanden. "Eine tolle Stadt", unterstreicht Horn. Neben deutschen Städten wie Berlin, Tübingen oder auch Bad Liebenzell und Weil der Stadt, bannten die Hobbyfilmer auch Metropolen und Urlaubsziele im Ausland wie Kos, Sizilien oder Nordzypern, aber auch Jerusalem, Kairo und Nazareth auf Speichermedien. Dank einer Cousine der Ehefrau war zudem eine besondere Führung durch London möglich, die schließlich zu zwei Filmen über die englische Hauptstadt führten.

"Bei neun Kreuzfahrten haben wir schon zahlreiche Orte besucht und unter anderem eine Taufe im Jordan oder eine Bar Mitzwa an der Klagemauer erlebt", fasst Inge Horn bewegende Eindrücke zusammen.

Mit Griechenland und einer Rundreise durch Kroatien haben Inge und Günter Horn bereits ihre nächsten Projekte im Visier.

"Wir schauen bei den Vorbereitungen mit Reiseführern, was es gibt und haben eigentlich immer die Kameras im Gepäck", stellt das Ehepaar fest. Deshalb entsteht immer meist mehr Material, als für die fertigen Filme, die meistens zwischen 45 und 60 Minuten dauern, benötigt wird.

Legendäre Super-8-Kamera

Inzwischen hat sich dieses "Aufnahme-Gepäck" deutlich in seinen Ausmaßen reduziert. Angefangen hatte Horn vor 44 Jahren mit der damals typischen Super-8-Kamera. Das Eröffnungsspiel zwischen Brasilien und Jugoslawien der Fußballweltmeisterschaft in Frankfurt war sein erster Film. Längst haben sich die technischen Möglichkeiten mit der Digitalisierung verändert. Jüngst hielt mit einer 4k-Kamera die neueste Generation Einzug bei Horns, die in den zurückliegenden Jahrzehnten ihr Equipment stets dem Fortschritt anpassten. Nach den inzwischen legendären Super-8-Filmen, die mit Projektor gezeigt wurden, sind die bewegten Bilder längst auf DVD und Blu Ray gebannt.

"Mit der M-Disc steht uns ein neues Material zur Verfügung, das eine Haltbarkeit der gespeicherten Dateien von bis zu 1000 Jahren verspricht", sagt Horn, der schrittweise bereits fertige Filme überspielen will. Das Ehepaar vervielfältigt auf Wunsch gerne seine Filme oder gestaltet Vorführungen. "Wir bringen unsere Geräte alle selbst mit und brauchen eigentlich nur eine freie Wand oder Leinwand für die Projektion", sagt der semiprofessionelle Hobbyfilmer.

