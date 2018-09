Ostelsheim/Calw Schneller Ausbau der Hesse-Bahn weiter ungewiss

Aus der Mitte des Ratsgremiums wurde eine moderne Lösung für den Antrieb des Zuges durch Brennstoffzellen ins Gespräch gebracht. Dies würde es in Deutschland jetzt schon auf mehreren Strecken geben, wussten einige Räte. "Es ist die Frage, was ist schneller, die Fahrzeugentwicklung oder wir mit dem Bau der Hesse-Bahn?", schmunzelte Stierle und erzeugte damit im Saal allgemeine Heiterkeit. Die Frage, ob eine "Kammerlösung" in den Tunneln die Elektrifizierung ausschließe, beantwortete Stierle mit einem klaren "Ja". Gemeinderat Klaus Richter verwies darauf, dass man bei der jetzigen Planung ein völlig veraltetes Konzept habe, das deutlich hinterherhinke.

"Wir haben viele Möglichkeiten untersucht, jedoch bei keinem anderen Konzept die Kosten-Nutzenrechnung erreicht", hob Stierle hervor. "Aus meiner Sicht gibt es noch viele Fragezeichen", unterstrich Richter. Auf Anfrage teilte Stierle mit, dass für die bisherigen vorbereitenden Maßnahmen zum Ausbau der Bahnverbindung bisher 6,8 Millionen Euro ausgegeben wurden. In der Summe liege man in der Kostenrechnung allerdings immer noch bei den ursprünglich veran- schlagten 65 Millionen Euro.

Bei der Frage nach der Fertigstellung des Projekts wollte der ZVHHB-Geschäftsführer sich nicht auf einen Termin festlegen. Er kann sich jedoch im besten Fall vorstellen, dass, "wenn alles gut läuft", das ambitionierte Verkehrsinfrastrukturprojekt Ende 2021 fertiggestellt sein könnte.