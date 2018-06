Ostelsheim Brahms nannte ihn einen famosen Musiker

Das 13. Kind einer Lehrerfamilie

Zu hören ist auch das Terzett op. 107 von Robert Fuchs für zwei Violinen und Viola mit Kirsten Frantz und Thomas Gehring sowie Jazz-Arrangements für Streichtrio und Gesang mit Juliane Gehring (Arrangements, Vocals).

Fuchs entstammt der musikfreudigen Steiermark. In Frauenthal kam er als 13. Kind einer Lehrerfamilie am 15. Februar 1847 zur Welt. Nach schweren Jahren dürftigen Lebens erreichte er sein Ausbildungsziel als Schüler von Otto Dessoff am Wiener Konservatorium. Mit dem entscheidenden Welterfolg seiner ersten Streicherserenade öffneten sich für Fuchs viele Pforten. Am 6. November 1891 hatte Johannes Brahms geschrieben: "Fuchs ist ein famoser Musiker". Hochgeehrt starb Fuchs 1927 in Wien.