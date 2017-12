Ostelsheim Besucher singen Lieblingslieder

Bekannte Komponisten

Organistin Nadine Hopf und Schülerinnen der Calwer Musikschule hatten festliche Werke bekannter Komponisten einstudiert. Die Gottesdienstbesucher hatten immer wieder Gelegenheit, sich ihre liebsten Weihnachtslieder aus dem evangelischen Kirchengesangbuch zu wünschen und gemeinsam zu singen.

Nach dem Auftakt mit der jungen Violinistin Anja Pilarski, begleitet von Nadine Hopf am Klavier, äußerte Zimmerling seinen Liedwunsch zum Weihnachtsfest "Fröhlich soll mein Herze springen". Mit Unterstützung von zwei Glücksfeen wurden diejenigen Besucher ausgelost, die weitere Liedwünsche äußern durften. So wurde unter anderem "Ihr Kinderlein kommet" und "Wisst ihr noch, wie es geschehen" gemeinsam gesungen, aber auch "Hört der Engel helle Lieder", "Weil Gott in tiefster Nacht erschienen" und natürlich "Oh du fröhliche" standen auf dem Programm des musikalischen Gottesdienstes.