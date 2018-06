Ostelsheim Besucher reisen Jahrhunderte zurück

Ein Spielparcours kam dem Bewegungsdrang der Kinder mächtig entgegen und reizte zu sportlicher Betätigung. Gut besucht war auch immer der Vorleseraum, in dem man spannende Rittergeschichten und Erzählungen aus dem mittelalterlichen Leben hören konnte. Am Ende der Besichtigungen und zahlreichen Darbietungen hatten die Besucher das Gefühl, mit den Kindern in die völlig andere Welt der Vorfahren eingetaucht zu sein und vieles von dem Leben in jener Zeit erfahren zu haben.

Die Eltern der Grundschüler hatten mit einem üppigen Kuchenbüfett und verführerisch duftendem Kaffee dafür gesorgt, dass sich viele Besucher in gemütlichen Runden zusammensetzten, miteinander ins Gespräch kamen und den kurzweiligen Nachmittag in vollen Zügen genießen konnten.