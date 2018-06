Ostelsheim Besucher bewundern Seerosenteich und Gemüsebeete

Ostelsheim (sel). Zum Tag der offenen Tür hatte der Obst- und Gartenbauverein Ostelsheim in seine Schauanlage eingeladen. Wer durch das Tor eintrat, fand sich in einem liebevoll und fachmännisch gepflegten Garten wieder. Dort vereinen sich Erholung und Stille im Schatten hoher Bäume an einem idyllischen Teich mit Seerosen sowie der Anbau von Obstbäumen, Beerenstauden und Gemüse.