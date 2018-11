Ostelsheim Auf einen Schlag ist in Ostelsheim nichts mehr wie es war

Schon die Premiere am Mittwochabend in der Gemeindehalle war ausverkauft. Die Besucher amüsierten sich bei den drei Aufführungen über die Folgen der feucht-fröhlichen Dienstjubiläums-Feier von Polizeimeister Manfred Mozer. Zusammen mit Kollege Horst Waldenberger (Robin Sengle) war der Jubilar (Olli Schöffler) nach der Feier nämlich nicht nach Hause, sondern ins Revier gegangen. Dabei spazierten die Darsteller einmal quer durch die Gemeindehalle und bezogen den Zuschauerraum in ihr Spiel mit ein.

Die Suche nach "rassigen Bildern" im Internet lenkte die beiden nicht mehr ganz nüchternen Polizisten auf die Homepage einer Zeitung, wo sie betrunken ihre Meinung in der Rubrik "Leserbriefe" zum Besten gaben. Darin berichteten sie von einer Ufo-Landung in Ostelsheim. Am nächsten Tag nahm das Unheil seinen Lauf. Verkatert und unausgeschlafen nach der Nacht auf den Revier-Schreibtischen, wurden die Polizisten mit der entsprechenden Schlagzeile konfrontiert. Folglich drohte nun eine Inspektion.

Nicht nur die Medien belagerten die beschauliche Polizeiwache. Während der Hausmeister seinen Verdacht zu einem geplanten Bankraub äußerte, wollte Kindergärtnerin Gisela einen Erlebnisbericht zur Ufo-Landung für den Nachwuchs organisieren. Zu allem Überfluss erkannte die esoterisch angehauchte Wiedergeburtsfanatikerin Hannelore Waldenburger in ihrem Ehemann den Helden für ihren Weg ins Universum.