Ostelsheim 24 Stunden Arbeit in den Knochen

Ostelsheim. Und die hatte es in sich, zumal die beinahe hysterische vermeintliche Mutter aus Angst um ihre Kinder, die sich noch im Gebäude befanden, immer wieder versuchte, ins Gebäude zu laufen oder die Feuerwehrleute antrieb, sie endlich herauszuholen.

"Während sie beim Kochen war, hat sich ein Brand ent­wickelt und nun sind die Kinder eingeschlossen", erläuterte Jugendwart Marcel Kopp etlichen Zuschauern das Übungsszenario. Indes bauten die eingetroffenen Kräfte die Wasserversorgung auf und schlossen Schläuche am Tank des Fahrzeugs sowie Unterflurhydranten an. Zur Verstärkung hatten die Ostelsheimer Brandschutzkräfte ihre Kameraden aus Gechingen alarmiert.

Unter Atemschutz drangen schließlich die ersten Trupps in das Gebäude vor. Deutlich konnten die Zuschauer beobachten, dass die Jugendlichen dafür schon an der Türe auf den Boden gingen und sich quasi krabbelnd vorwärtsbewegten. Damit sichern sie nicht nur sich selbst, sondern können in dichtem Rauch, der die Sicht verhindert, schnell Hindernisse erkennen oder am Boden liegende Verletzte bemerken. Entsprechend zügig waren deshalb auch die vermeintlich vermissten sowie verletzten Kinder gefunden und zum Sammelplatz für die Erste Hilfe gebracht worden. Dort betreuten und verbanden Kameraden die Geretteten.