Mit Ortsvorsteher Helmut Haug machte sich die Gruppe vom Rathaus aus auf den Weg, um anstehende Themen vor Ort in Augenschein zu nehmen.

Anbau ans Rathausgebäude

Erster Besichtigungspunkt war der geplante Anbau ans Rathausgebäude zur Schaffung von Lagerkapazitäten sowie die Erneuerung des Vorplatzes am Feuerwehrgebäude. Just an diesem Tage wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Amtsleiter Frieder Theurer vom Hochbauamt erläuterte die Baumaßnahme und den geplanten zeitlichen Ablauf. Weiter ging es zum Dorfplatz, wo über eine mögliche Neugestaltung sowie den Standort eines Backhäusles gesprochen wurde.

Steinets- und Frühlingstraße

Nächste Station war die Steinets- und Frühlingstraße. Hier ging es um die Umsetzung des Bebauungsplanes, sprich um die Erneuerung beziehungsweise den Endausbau der Straßen. Nach derzeitigem Stand sollen die Planungen für die Frühlingstraße bis Ende des Jahres vorliegen.

Der Festplatz

Beim Festplatz an der Uhlandstraße erläuterte Annette Stiehle vom Amt für Stadtentwicklung mögliche Nutzungskonzepte. Gerade das im Mai stattgefundene Stadtteilfest habe gezeigt, wie wichtig und wertvoll dieser Platz für Ostdorf sei, sagte Helmut Haug. Auch OB Abel griff das Thema auf und betonte, dass man sich hier Gedanken in alle Richtungen machen müsse.

Durch das Darlehnskassen- und Gehrngässle ging es weiter zu den Spielplätzen „Gehrn“ und „Zwerenbacher Weg“. Hier wurden nochmals die Planungen nach der Spielplatzkonzeption der Stadt Balingen angesprochen und diskutiert.

Die Bauplätze

Etwas frustriert waren Haug und die Ortschaftsräte wegen der Ausführungen von Sabine Stengel vom Amt für Bau- und Planungsrecht zur Erschließung der Bauplätze am Zwerenbacher Weg. Nach dem gefassten Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan müssen nun verschiedene Stellungnahmen und Gutachten, etwa zum Artenschutz, erstellt und eingeholt werden. Dies alles verzögert die Erschließung um viele Monate, sodass nach derzeitigem Stand eine Bebauung vor 2027 eher unrealistisch ist.

Die Fritzengasse

In der Fritzengasse wurde der Zustand der Straße sowie die Absenkung des Randsteins zur Lindengasse angesprochen. Auch in der Pfrundäckergasse war der Straßenzustand Gesprächsthema.

Bushaltestelle Dorfstraße

Letzter Besichtigungsort war die Bushaltestelle in der Dorfstraße. Das dortige Wartehäuschen ist in die Jahre gekommen. Wunsch des Ortschaftsrats ist, dass das wegen der Baumaßnahme am Rathaus entfernte dortige Buswartehäuschen hier aufgestellt werden soll.

Zum Abschluss dankte Ortsvorsteher Haug der Verwaltungsspitze für die Teilnahme am Ortsumgang. Dadurch ließen sich Probleme und Situationen besser bewerten. Auch OB Abel sieht in Ortsumgängen mit den Ortschaftsräten eine gute und sinnvolle Einrichtung – dadurch könnten Themen direkt vor Ort angesprochen werden.