Ostalbkreis: Schäferhunde töten Bulldogge beim Gassigehen

1 Zwei Schäferhunde haben bei Oberkochen einen kleineren Hund angegriffen (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine Frau geht mit ihrem Hund Gassi. Auf einmal kommen zwei Schäferhunde angerannt und greifen an.









Zwei Schäferhunde haben in Oberkochen im Ostalbkreis eine Bulldogge angegriffen und getötet. Die 64-jährige Hundehalterin war nach Angaben der Polizei am Freitag gerade dabei, ihre beiden Hunde anzuleinen, als ihre Vierbeiner die französische Bulldogge erblickten. Die Schäferhunde rissen sich den Angaben zufolge los und griffen den kleineren Hund an, der mit seinem 48 Jahre alte Frauchen gerade spazieren war. Sie verletzten ihn tödlich.