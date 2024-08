Ostalbkreis: Motorradfahrer rast mit 216 km/h in Radarfalle eines Lasers

Motorradfahrer rast mit 216 km/h in Radarfalle eines Lasers

1 Eine Polizistin kontrolliert mit einem Laser-Messgerät die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern. Ein Motorradfahrer wurde mit 216 km/h geblitzt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Mit 216 Stundenkilometern hat die Polizei am Mittwochmorgen einen 23-jährigen Motorradfahrer in Ellwangen (Ostalbkreis) geblitzt. Für den jungen Mann wird es teuer.









Mit 216 Stundenkilometern ist ein 23-jähriger Motorradfahrer am Mittwochmorgen auf einer Landstraße in Ellwangen (Ostalbkreis) geblitzt worden. Wie die Polizei mitteilt, führten Beamte am Morgen auf der Landesstraße L1060 zwischen Röhlingen und Zöbingen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Um 8.25 Uhr konnten die Beamten einen 23-jährigen Motorradfahrer messen, der mit seiner Honda CBR - nach Abzug der Toleranz - mit 116 km/h zu schnell unterwegs war.