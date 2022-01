Älteres Ehepaar tot in Wohnung gefunden

1 Die Polizei hat ein totes Ehepaar in einem Haus in Bopfingen aufgefunden (Symbolfoto). Foto: imago images/Ralph Peters/Ralph Peters via www.imago-images.de

In einem Wohnhaus in Bopfingen im Ostalbkreis ist ein älteres Ehepaar tot aufgefunden worden. Die Beamten hatten die Ehefrau in der Silvesternacht im Erdgeschoss gefunden.















Bopfingen - Die Polizei hat ein älteres Ehepaar tot in einem Wohnhaus in Bopfingen (Ostalbkreis) gefunden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, waren nach ersten Erkenntnissen keine weiteren Personen involviert. Vermutlich habe einer der beiden zunächst den Partner und dann sich selbst getötet.

Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar. Die Beamten hatten die tote 71-Jährige in der Silvesternacht im Erdgeschoss des Hauses gefunden. Als sie den Rest des Gebäudes untersuchten, entdeckten die Polizisten im Obergeschoss den toten 80 Jahre alten Ehemann.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/