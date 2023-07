1 Christian Riethmüller sitzt in der Filiale am Stuttgarter Marktplatz (Archivbild). Die Umgestaltung des Marktplatzes helfe den Händlern nicht, meint er. Foto: Lichtgut/Julian Rett/ig

Die Tübinger Buchhandelskette mit ihren 61 Filialen zieht es in die Toplagen der Innenstädte. Doch Stuttgart und Reutlingen machen zu wenig für Handel und Innenstädte, kritisiert Osiander-Chef Christian Riethmüller.









In der Tübinger Geschäftszentrale sind Möbel für den Umzug beschriftet, bald bezieht Osiander einen neuen, kleineren Firmensitz am Rande der Innenstadt. Wieder einmal verändert sich die Buchhandelskette. Seit 2020 nutzt Osiander mit dem Branchenprimus Thalia IT, Einkauf, Logistik und den Webshop gemeinsam auf einer Plattform, deshalb ist die Fläche in der Zentrale zu groß geworden.