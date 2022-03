1 Billie Eilish bekam einen Oscar für ihren „James Bond“-Titelsong. Foto: AFP/ROBYN BECK

In Hollywood sind in der Nacht zum Montag die Oscars vergeben worden. Die Gewinner in den 23 Kategorien:

Bester Film: „Coda“ von Siân Heder

Beste Regie: Jane Campion für „The Power of the Dog“

Bester Hauptdarsteller: Will Smith in „King Richard“

Beste Hauptdarstellerin: Jessica Chastain in „The Eyes Of Tammy Faye“

Beste Nebendarstellerin: Ariana DeBose in „West Side Story“

Beste Nebendarsteller: Troy Kotsur in „Coda“

Bester Internationaler Film: „Drive My Car“ von Ryusuke Hamaguchi

Beste Kamera: Greig Fraser für „Dune“

Bestes Original-Drehbuch: Kenneth Branagh für „Belfast“

Bestes Adaptiertes Drehbuch: Siân Heder für „Coda“

Bester Schnitt: Joe Walker für „Dune“

Beste Filmmusik: Hans Zimmer für „Dune“

Bester Filmsong: „No Time To Die“ von Billie Eilish and Finneas O’Connell

Bestes Produktionsdesign: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos für „Dune“

Bester Ton: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Goug Hemphill, Ron Bartlett für „Dune“

Beste Visuelle Effekte: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor, Gerd Nefzer für „Dune“

Bester Animationsfilm: „Encanto“ von Byron Howard, Jared Bush

Bester Animations-Kurzfilm: „The Windshield Wiper“ von Alberto Mielgo und Leo Sanchez

Bester Dokumentarfilm: „Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)“ von Ahmir „Questlove“ Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent and David Dinerstein

Bester Dokumentar-Kurzfilm: „The Queen of Basketball“ von Ben Proudfoot

Bestes Make-up/beste Frisur: Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh für „The Eyes of Tammy Faye“

Bestes Kostümdesign: Jenny Beavan für „Cruella“

Bester Kurzfilm: „The Long Goodbye“ von Aneil Karia und Riz Ahmed