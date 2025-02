Oscar-Preisträger gestorben: „Nicht typisch“ – Tod von Gene Hackman und Ehefrau gibt Rätsel auf

1 Die Suche nach der Todesursache von Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa läuft. Foto: dpa /Uncredited/AP

Filme wie „French Connection“ und „Erbarmungslos“ machten Gene Hackman unvergesslich. Nun ist der zweifache Oscar-Preisträger mit 95 Jahren gestorben. Die Umstände werfen Fragen auf.









Nach dem Tod des US-Schauspielers und zweifachen Oscar-Preisträgers Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa geht die Suche nach der Todesursache weiter. Die Leichen der beiden seien am Mittwoch in ihrem Anwesen in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gefunden worden - und zwar in verschiedenen Zimmern, sagte der zuständige Sheriff Adan Mendoza der „New York Times“. Auch ein Hund sei tot aufgefunden worden, zwei weitere Hunde seien lebendig entdeckt worden.