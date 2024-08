1 Tatjana Tröster ist die neue Ortsvorsteherin in Biesingen. Sie freut sich auf die Aufgabe, bei der sie von ihrem Vorgänger, Armin Wehrle, der gleichzeitig nun ihr Stellvertreter ist, unterstützt wird. Foto: Wilfried Strohmeier

Erstmals in den Ortschaftsrat gewählt und gleich danach auch zur Ortsvorsteherin von Biesingen. Letzteres war eigentlich nicht geplant, aber Tatjana Tröster will sich für Biesingen einsetzen und ist nun die zweite Frau in der Runde der Ortsvorsteher.









Seit 25 Jahren ist Astrid Schweizer-Engesser Ortsvorsteherin in Öfingen, nun kommt in die männerlastige Runde eine zweite Frau dazu: Tatjana Tröster aus Bad Dürrheims kleinstem Ortsteil, in Biesingen.