Ortsvorsteher in Langenau hört auf: Politik und Vereine in den Genen

Der 63-jährige Walter Würger tritt vom Amt des Langenauer Ortsvorstehers zurück. Bereits im September hat er seinen seinen Stuhl im Gemeinderat geräumt.
Es war nicht nur seine Hausgeburt, die ihn besonders mit Langenau verbunden hat. Auch die gesamte Familienprägung und tiefe Verwurzelung ließ unweigerlich ein intensives Engagement im Ort erwarten. Das 63 Jahre alte Langenauer „Urgestein“ Walter Würger sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Die kommunalpolitische und vereinsmäßige Betätigung liegt mir wohl in den Genen“. Opa, Vater und Onkel betätigten sich bereits kommunalpolitisch und waren in den Langenauer Vereinen aktiv.