Ortsvorsteher in Ergenzingen gewählt: Das verdient der einzige Hauptamtliche pro Jahr

Ortsvorsteher in Ergenzingen gewählt

1 Timo Wachendorfer ist als Ortsvorsteher von Ergenzingen wiedergewählt. Foto: Wachendorfer

Im Jahr 2019 machte der Gemeinderat den Weg frei für einen hauptamtlichen Ortsvorsteher in Ergenzingen. Timo Wachendorfer wurde vom Gemeinderat und im Einvernehmen mit dem Ortschaftsrat wieder zum Ortsvorsteher bestellt.









Link kopiert



Er ist für die Geschicke Ergenzingens zuständig – seine Amtszeit endet am Ende der Amtszeit des Ortschaftsrats bei den nächsten Kommunalwahlen. Der Ergenzinger Ortschaftsrat erteilte sein Einvernehmen zur Bestellung von Timo Wachendorfer zum hauptamtlichen Ortsvorsteher am 18. September. Wachendorfer ist damit in der Riege der Ortsvorsteher der Rottenburger Stadtteile der einzige Hauptamtliche. Der Gemeinderat beschloss darüber hinaus, dass Wachendorfer eine Dienstaufwandsentschädigung von 2913 Euro pro Jahr erhält. Entsprechende Haushaltsmittel wurden im Haushaltsplan bereits eingestellt.