Der Ortsverband VS von Bündnis 90/Die Grünen hat einen Teil des Vorstandes neu gewählt. Und es gibt deutliche Kritik am Umgang im Gemeinderat.

Jedes Jahr werden zwei der vier Plätze im Vorstand des Ortsverbandes neu gewählt. Auf der Ortsmitgliederversammlung wurde der bisherige Vorstand Olaf Wuttge-Greimel für zwei Jahre gewählt.

Neu in den Ortsvorstand gewählt wurde Armin Schott, der im Gemeinderat von VS ist. Er löst Kerstin Bleile ab, die auf eigenen Wunsch nicht mehr für den Ortsvorstand und als Kassiererin kandidierte, heißt es in einer Pressemitteilung.

„In der Doppelfunktion als Stadtrat in der Fraktion der Grünen im Gemeinderat und nun neu auch als Vorstand im Ortsverband möchte ich die Synergien zwischen beiden Gremien stärken und unsere politische Arbeit weiter verzahnen“, sagt Armin Schott. Karin Zucker, gemeinsam mit Bernd Hoeck bereits Ortsvorstand, wurde zur Kassiererin gewählt.

„Verhärtung der Fronten“

Die Stadträte Oskar Hahn und Armin Schott gaben anschließend einen Einblick in neue Konstellationen im Gemeinderat, die von einer Verhärtung der Fronten geprägt ist, heißt es in der Mitteilung. „Unsere Fraktion würde sich mehr inhaltliche Zusammenarbeit jenseits der parteipolitischen Grenzen zum Wohle unserer Stadt wünschen. Statt ideologisch getriebener Retourkutschen sollte die Auseinandersetzung in der Sache über den richtigen Weg im Vordergrund stehen“, drückte Oskar Hahn seine Hoffnung auf mehr Miteinander im Gemeinderat aus.