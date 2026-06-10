Ortsverwaltungen in Rheinfelden: Organisationsuntersuchung stößt auch in Karsau auf Kritik

Auch der Ortschaftsrat von Karsau kann sich mit der Orga-Untersuchung der Stadt Rheinfelden nicht wirklich anfreunden.

Entgegen den massiven Vorwürfen gegen die Verwaltung und teils heftigen Emotionen im Ortschaftsrat Herten am Montag, wurden die durch die Firma Imaka Management vorgeschlagenen Maßnahmen in der Sitzung des Ortschaftsrats Karsau am Dienstag ruhig und sachlich bewertet – aber am Ende trotzdem in weiten Teilen abgelehnt. Weiterer Unterschied zu Herten: Während dort der Ratsaal am Montag voll mit Zuhörern war, wohnten in Karsau lediglich zwei Personen der Sitzung bei.

Eckhart Hanser sieht keine Vorteile Überhaupt keinen Grund für eine „Optimierung“ der Ortsverwaltung auf der Basis des Imaka-Gutachtens konnte in der Debatte Orts-und Gemeinderat Eckhart Hanser (CDU) erkennen. In seiner schriftlichen Stellungnahme hieß es, dass eine Verbesserung des Services so nicht erreichbar wäre. Allerdings könnten Digitalisierungsbemühungen Entlastung bieten. Eine geringfügige Stellenreduktion wäre damit aus Hanser Sicht aber nur mittelfristig möglich. Beispielhaft fragte er: „Braucht Herten eine Rentenstelle?“

Alle wollen den Service für die Bürger erhalten

Als denkbar bezeichnete er eine Dezentralisierung der Aufgaben. Beispielhaft nannte er diesbezüglich die Friedhöfe gesamthaft wieder in die Kompetenz der Ortsverwaltungen zu verlegen. Das aktuelle Zusammenspiel zahlreicher städtischer Ämter sorge bisweilen für ein Kompetenzgewirr, das auch bei den Bürgern Unzufriedenheit führe.

Unsere Empfehlung für Sie Ruf nach Bürgerversammlung Hertener sind unzufrieden Die Imaka-Organisationsuntersuchung sorgte im Ortschaftsrat Herten für Zündstoff. Räte und Einwohner äußerten dabei auch Kritik an der Stadtverwaltung Rheinfelden.

Karsaus Ortsvorsteherin Sybille Jung und das Gremium insgesamt stellten fest, dass die Organisationsuntersuchung allen sieben Ortsverwaltungen eine funktionierende Verwaltungseinheit durch die Mitarbeiter bescheinigt habe. Auch die Zufriedenheit der Bürger mit den Ortsverwaltungen sei sehr hoch.

Zukünftigen Digitalisierungslösungen stehe man offen gegenüber, die insbesondere den Service für die Bürger verbessern, so die Ortsvorsteherin. Als erklärungsbedürftig bezeichnete sie den Ausblick von Imaka, dass sich Ortsverwaltungen mittelfristig stärker zu Service-, Moderations-und Vermittlungsstellen entwickeln sollten.

Uwe Wenk wählt sehr kritische Worte

Jung forderte ferner, dass die disziplinarische Führung der Mitarbeiter auch künftig den Ortsvorstehern obliegt. Eine mögliche Führung durch das Hauptamt lehnte sie ab, so auch den von Imaka vorgeschlagenen Mitarbeiter-Pool, der alle sieben Ortsverwaltungen abdecken soll, davon zwei Mitarbeiter fest für Herten.

In einer weiteren Stellungnahme von Ortschaftsrat und Gemeinderat Uwe Wenk (SPD), der an der Sitzung des Ortschaftsrates selbst jedoch nicht teilnehmen konnte, heißt es: „Keine Einsparungen beim Personal-und Gebäudebestand der Ortsverwaltungen. Wir sollten auch keine Angebote an die Verwaltung mit der Absicht machen, abgemilderte Vorschläge zu erreichen. Dieser beabsichtigten „Reform“ darf durch alle Ortschaftsräte nicht zugestimmt werden. Das einzige Ziel der Verwaltung ist es, ohne Rücksicht so viel Geld wie möglich aus den Ortsverwaltungen beziehungsweise Ortsteilen zu ziehen. Es wird bewusst ein riesiger Keil zwischen Kernstadt und Ortsteile getrieben.“