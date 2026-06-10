Ortsverwaltungen in Rheinfelden: Organisationsuntersuchung stößt auch in Karsau auf Kritik

Auch der Ortschaftsrat von Karsau kann sich mit der Orga-Untersuchung der Stadt Rheinfelden nicht wirklich anfreunden.
Entgegen den massiven Vorwürfen gegen die Verwaltung und teils heftigen Emotionen im Ortschaftsrat Herten am Montag, wurden die durch die Firma Imaka Management vorgeschlagenen Maßnahmen in der Sitzung des Ortschaftsrats Karsau am Dienstag ruhig und sachlich bewertet – aber am Ende trotzdem in weiten Teilen abgelehnt. Weiterer Unterschied zu Herten: Während dort der Ratsaal am Montag voll mit Zuhörern war, wohnten in Karsau lediglich zwei Personen der Sitzung bei.