Ortsvereine in Rottweil sauer

1 Beim DRK rumort es in den Ortsvereinen. Grund: das Geld, das an den Kreisverband abgegeben werden muss. Foto: AdobeStock Thaut Images Es rumort beim DRK. Müssen die Ortsvereine zu viel Geld an den Kreisverband Rottweil abgeben? Auf unsere Nachfrage nimmt Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel Stellung zu den Vorwürfen.







Lange schwelte es hinter den Kulissen – bei der jüngsten Versammlung des DRK-Ortsvereins in Deißlingen redete der Schatzmeister dann allerdings Tacheles. Die Kasse weise einen Verlust von 5000 Euro auf. Schuld an der Misere sei die Tatsache, dass 55 Prozent aller Einnahmen an der Kreisverband abgeführt werden müssten.