Ortsverein Wolfach: Ein weiteres arbeitsreiches Jahr für das DRK

Besonders grüßte Geppert „Urgestein“ Paul Schmieder und Axel Moosmann vom DRK-Kreisverband. Patric Schmitt begann mit dem Jahresbericht der Bereitschaftsleitung. Demnach war 2024 ein sehr arbeitsreiches Jahr mit 2400 Arbeitsstunden. Bei drei Blutspende-Terminen wurden fast 700 Blutkonserven gesammelt. Daneben wurde das neue DRK-Fahrzeug entsprechend beklebt. Im März wirkte die Bereitschaft mit diesem Fahrzeug beim Schwarzwald-Krimi des ZDF mit.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Sanitäts-Wachdienste abgeleistet, etwa beim Moosenmättle-Open-Air, bei der Beachparty in Halbmeil oder bei der Abschluss-Veranstaltung des Bike-Parks. Auch bei den Herbstabschluss-Übungen der Feuerwehren von Wolfach und Oberwolfach war das DRK präsent und wirkte als Gesuchte bei einer Rettungshunde-Übung mit.

Wie Schmitt mitteilte, verfügt der Ortsverein derzeit über 26 aktive und 666 passive Mitglieder. Luise Feurer vom Jugendrotkreuz sprach von neun Mitgliedern zwischen zehn und 16 Jahren, mit denen sie 30 Gruppenabende mit dem Höhepunkt einer Erste-Hilfe-Übung veranstaltete. Außerdem war das Jugendrotkreuz an den Blutspende-Terminen, am Tag der Offenen Tür und am Sommerferienprogramm beteiligt. An dieser Stelle wurde die Versammlung von einem Notruf unterbrochen und Stellvertreter Hans-Joachim Haller übernahm die Leitung der Versammlung.

Die Leiterin der Seniorengruppe, Elke Sum, berichtete von „ihren zehn Damen“, denen sie Übungen in Gymnastik und Kommunikation anbot. Schatzmeisterin Karin Figueiredo vermeldete für das abgelaufenen Jahr einen, wenn auch bescheidenen Überschuss in der Vereinskasse.

Unter Leitung von Axel Moosmann fanden Neuwahlen des Vorstands statt (siehe Info). Auch wurden Bereitschafts-Leiter Patric Schmitt und Stellvertreter Martin Hermann, Fabian Schondelmaier und Raphael Schmitt einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Delegierter der Landesversammlung wurde Thomas Geppert gewählt, mit Patric Schmitt als Stellvertreter. Delegierte der Kreisversammlung wurden Martin Eisenmann, Martin Hermann, Raphael Schmitt, Patric Schmitt sowie Martina und Tobias Figueiredo.

Appell an die Vereine wegen Sanitätsdiensten

Zum Abschluss appellierte Bereitschaftsleiter Patric Schmitt an die Vereine, ihren Bedarf an Sanitäts-Wachdiensten möglichst frühzeitig zu melden, da es sonst personell zu Schwierigkeiten komme. In den Grußworten bedankte sich Axel Moosmann vom Kreisverband für das große Engagement im Ortsverein.

Neuwahlen des Vorstands

Jeweils einstimmig wurden gewählt: Als Vorsitzender Thomas Geppert und als Stellvertreter Hans-Joachim Haller, als Kassiererin Karin Figueiredo, als Schriftführer Bernhard Schmieder, als Beisitzer Helga Feurer, Helga Maier sowie Victor Figueiredo.