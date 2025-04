Ortsverein in Hechingen: So viele Stunden im Ehrenamt leisteten die DRK-Aktiven

Bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Hechingen hat Bereitschaftsleiter Tobias Kopf über das zurückliegende Jahr berichtet. Er ging dabei auf die elf Dienstabende ein. Zu den Themen, die dort geübt wurden, zählte auch „Selbstverteidigung“. Für Rettungskräfte werde das zunehmend wichtig. In vielen weiteren Kursen wurden die Kenntnisse der Retter erweitert.

Gedankt wurde in diesem Zusammenhang auch der Feuerwehr Hechingen, an deren Übungen, darunter die Jahreshauptübung sowie die Kribeübung, auch die DRK-Helfer teilnehmen konnten.

Lesen Sie auch

Auch die Kameradschaft in der Bereitschaftsgruppe wurde gepflegt. Vatertagswanderung, ein Ausflug zur „RettMobil“, gemeinsames Grillen und die Weihnachtsfeier wurden hier erwähnt. Neu hinzugekommen sind Spiele- und Bowlingabende in loser Folge.

4925 Stunden im Ehrenamt

Im Bereich Aus- und Weiterbildung übernahm die Hechinger Bereitschaft mit den Ausbildern für Digitalfunk, Rotkreuzeinführungsseminar und Aufbauseminar sowie dem Seminar für Lebensmittelsicherheit einen kleinen Teil des Ausbildungsprogramms „Fit im DRK“ des DRK-Kreisverbandes Zollernalb. Der EKA-Praxistag für DRK-Neulinge findet zudem seit 2023 auf Hechinger Gemarkung statt.

Neben den Ausbildungsterminen standen für die Bereitschaft auch Wachdienste bei Veranstaltungen an. Dazu kamen Alarm-Einsätze. Beides habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Auch die Pflege der Ausrüstung erfordert viel Arbeit.

Viel Einsatz erfordern auch die Blutspendeaktionen. Angeboten werden vier regelmäßige Termine in der Turn- und Festhalle in Weilheim. Dazu kamen eine Firmenspende als Aktion bei Artivion und eine Aktion am Berufsschulzentrum.

Zahlreiche Ehrungen

Gedankt wurde in diesem Zusammenhang den Arbeitgebern der Aktiven, die ihnen dieses ehrenamtliche Engagement ermöglichen. Weiter kam Manfred Bensch ein Dank zuteil, der als DRK-Ortsvereinsvorsitzender vieles auf seine nette und ruhige Art regle.

Der Statistik war zu entnehmen, dass im Jahr 2024 etwa 4925 Stunden ehrenamtliche Arbeit in der DRK-Bereitschaft erbracht worden sind. Das bedeutet, dass jedes aktive Mitglied durchschnittlich 197 Stunden ehrenamtliche Arbeit leistete. Über das Jahr verteilt leisteten die DRK-Aktiven insgesamt 95 Bereitschafts- und Sanitätswachdienste, darunter Bereitschaftsdienstabende, Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, Fasnetsveranstaltungen oder Dienste beim lrma-West-Kinderfest.

Ehrungen

Für 5 Jahre:

Ronnie Frick, Doreen Frick, Julia Wagner.

Für 10 Jahre:

Rita Haberbosch.

Für 15 Jahre:

Pascal Seeger.

Für 20 Jahre:

Elisabeth Ritter.

Für 25 Jahre:

Tobias Kopf.