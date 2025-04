Ortsverein Blumberg: DRK will Kleiderkammer wieder öffnen

1 Der Vorstand des DRK-Ortsvereins Blumberg (von links): Mirko Theel, Sabine Eichler, Markus Keller und Petra Wölfle sowie die beiden Kreisverbandsvorsitzenden Tobias Rosenstiehl und Armin Hensler. Foto: Hans Herrmann

Insgesamt 17 100 Essen fährt das DRK mit seiner Einrichtung „Mobiler Mittagstisch“ zu den Senioren. Der Ortsverein bestätigt bei den Wahlen die Führungsriege.









Auf den DRK-Ortsverein Blumberg ist immer Verlass. In seiner Jahreshauptversammlung präsentierte der Verein große Geschlossenheit, und die Zusammenkunft in Epfenhofen war von vielen guten Nachrichten geprägt. Dass der Ortsverein seine Kernkompetenz erfüllt, Menschen in vielen Lagen zu helfen, wurde in den verschiedenen Berichten mehr als deutlich.