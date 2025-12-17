Ortsverein Aichhalden-Rötenberg: Deutsches Rotes Kreuz feiert sein Jubiläum

Dem damaligen ersten Vorsitzenden und Gründungsmitglied Otto Vialkowitsch war es vorbehalten, die Festrede im Mehrzweckraum der Josef-Merz-Halle zu halten. Ihm zufolge waren 1974 13 Aichhalder im DRK-Ortsverein Schramberg und elf Rötenberger im Ortsverein Alpirsbach aktiv. Da der DRK-Landesverband darauf bestanden habe, dass die Aktivitäten kreiskonform organisiert werden müssten, wäre Rötenberg nach Schramberg eingegliedert worden.

Die Idee, einen eigenen Ortsverband zu gründen, habe der damalige Bürgermeister Reinhold Kühner unterstützt. Der Landes- und Kreisverband hätten aus wirtschaftlichen Gründen wenig Chancen eingeräumt. „Die Gründung wurde jedoch von den Aktiven in beiden Ortsteilen begrüßt. Schon deshalb, denn die Aichhalder fühlten sich in Schramberg wie das fünfte Rad am Wagen“, wusste Vialkowitsch. So sei es am 19. Dezember 1975 zur Gründung des Ortsvereins Aichhalden-Rötenberg gekommen.

Der damalige Vorsitzende Otto Vialkowitsch (links) gratuliert seinem Nach-Nachfolger Manfred Wölfle zum 50-jährigen Bestehen. Foto: Herzog

Zeit nach der Gründung

Die erste Zeit der Selbständigkeit sei geprägt gewesen von Sparsamkeit. Die Bevölkerung und die Gemeinde seien jedoch bereit gewesen, den neuen Verein finanziell zu unterstützen, hob der ehemalige Vorsitzende hervor. Sein Rücktritt als Vorsitzender 1990 sei in der Verbitterung über den Landesverband begründet gewesen. Dieser habe sich über die Spende des Ortsvereins an die Haiti-Hilfe Schramberg heftig beklagt und gefordert: „Wenn ihr Geld übrighabt, dann schickt es uns“. Zwischenzeitlich sei viel passiert. Der Ortsverein könne in guter Verfassung sein 50-jähriges Bestehen feiern, wozu er herzlich gratuliere und weitere viele erfolgreiche Jahre wünsche, so das Gründungsmitglied.

Die im Foyer der Josef-Merz-Halle aufgebaute Ausstellung wird beim Sektempfang gerne besichtigt. Foto: Herzog

Mit einer Präsentation stellte Vorsitzender Manfred Wölfle den Jubelverein den Festgästen näher vor. Die Stärken lägen in der Kontinuität des Vorstands und der Gruppierungen. Es werde stets das Ziel verfolgt, offen für Neues zu sein, ohne das Alte wegzuwerfen. Auf Initiative von Veronika Sekinger sei 1984 das Jugendrotkreuz gebildet worden.

„Aktuell haben wir zwei Gruppen mit 26 Kindern und Jugendlichen“, freute sich Wölfle. 1996 sei der Verein auch in die Sozialarbeit mit Seniorengymnastik in zwei Gruppen eingestiegen. Übungsleiterin sei bis heute Lilly Hug.

Bereitschaft mit 30 Helfern

Den Mittelpunkt des Ortsvereins markiere die Bereitschaft mit rund 30 gut ausgebildeten Helfern bis hin zum hauptamtlichen Notfallsanitäter, schilderte der DRK-Chef. Die Helfer stellten nicht nur die Einsatzkräfte für die Helfer vor Ort (HvO), sondern übernähmen auch einen großen Teil der Aktivitäten wie Blutspendentermine, Dorffeste, Breitenausbildung und Materialpflege.

Zudem seien die Einsatzkräfte auch überörtlich im Bevölkerungsschutz mit der Gruppe Technik und Sicherheit seit mehr als 30 Jahren eingebunden. „Wir sind stolz auf den bei uns stationierten LKW-Betreuung mit seiner vielfältigen Ausrüstung, den wir schon mehrfach einsetzten“, so Wölfle.

1992 sei mit den HvO-Einsätzen begonnenen worden. Bei circa 150 Alarmierungen im Jahr seien die Helfer zu über 80 Prozent vor Ort, um vor Eintreffen des Rettungsdienstes qualifizierte Hilfe zu leisten. Dies gehe ohne Einsatzfahrzeug mit Privat-PKW und in Alltagskleidung. Seit November 1976 seien 104 Blutspendentermine organisiert und insgesamt 2541 Blutkonserven abgefüllt worden. Eine Herzensangelegenheit seien dem Verein die Hilfsprojekte in aller Welt, für die in den vergangenen Jahren finanzielle Unterstützungen von mehr als 75 000 Euro erbracht worden seien, betonte der Vorsitzende.