Ortsverein Aichhalden-Rötenberg: Deutsches Rotes Kreuz feiert sein Jubiläum

Der DRK-Ortsverein Aichhalden-Rötenberg feierte mit einem Festakt sein 50-jähriges Bestehen.
Dem damaligen ersten Vorsitzenden und Gründungsmitglied Otto Vialkowitsch war es vorbehalten, die Festrede im Mehrzweckraum der Josef-Merz-Halle zu halten. Ihm zufolge waren 1974 13 Aichhalder im DRK-Ortsverein Schramberg und elf Rötenberger im Ortsverein Alpirsbach aktiv. Da der DRK-Landesverband darauf bestanden habe, dass die Aktivitäten kreiskonform organisiert werden müssten, wäre Rötenberg nach Schramberg eingegliedert worden.