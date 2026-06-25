Ortsumfahrung Horb: Vollsperrung der L 370 bei Horb ab dem 29. Juni

1 Aufgrund von Arbeiten an der Horber Ortsumfahrung muss eine Umleitung eingerichtet werden. (Symbolfoto) Foto: Tim Brakemeier/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa Vollsperrung der L 370 bei Horb: Bis 3. Juli laufen Arbeiten an der Neckartalbrücke. Die Umleitung führt über Nordstetten, Ahldorf und Mühlen.







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Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant und baut die Neckartalbrücke Horb im Zuge des Neubaus der Ortsumfahrung Horb. Seit Beginn des Brückenbauabschnitts im Jahr 2023 konnten alle Gründungsarbeiten, die Widerlager, zwei Brückenpfeiler sowie zwei der drei Pylone fertiggestellt werden. Auch der Überbau der Brücke von Nordstetten bis auf Höhe des Neckars sowie teilweise von Rauschbart in Richtung Nordstetten ist bereits hergestellt.