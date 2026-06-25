Ortsumfahrung Horb: Vollsperrung der L 370 bei Horb ab dem 29. Juni

Vollsperrung der L 370 bei Horb: Bis 3. Juli laufen Arbeiten an der Neckartalbrücke. Die Umleitung führt über Nordstetten, Ahldorf und Mühlen.
Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant und baut die Neckartalbrücke Horb im Zuge des Neubaus der Ortsumfahrung Horb. Seit Beginn des Brückenbauabschnitts im Jahr 2023 konnten alle Gründungsarbeiten, die Widerlager, zwei Brückenpfeiler sowie zwei der drei Pylone fertiggestellt werden. Auch der Überbau der Brücke von Nordstetten bis auf Höhe des Neckars sowie teilweise von Rauschbart in Richtung Nordstetten ist bereits hergestellt.
Zur Fortführung der Überbauerrichtung müssen vier Grobbleche, die als Unterstützungskonstruktion des Bauwerks dienen, mittels Raupenkran eingehoben werden. Die Grobbleche wiegen jeweils bis zu 80 Tonnen. Mit diesem Arbeitsschritt werde laut Regierungspräsidium Karlsruhe ein weiterer Meilenstein bei der Herstellung der Hochbrücke Horb erreicht: Es werden die Voraussetzungen geschaffen, um die verbleibenden Brückenabschnitte herstellen zu können.
Überörtliche Umleitungsstrecke
Der Einsatz des Raupenkrans erfordert eine Vollsperrung der Landesstraße 370 in Höhe des Sportgeländes des FC Horb. Die Sperrung beginnt am Montag, 29. Juni, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 3. Juli 2026.
Eine überörtliche Umleitungsstrecke wird eingerichtet und ausgeschildert. Sie führt in beiden Fahrtrichtungen über Nordstetten, die L 459 / Ahldorf und Mühlen. Das Neckarbad Horb ist aus Richtung Horb kommend erreichbar. Das ASV-Sportheim ist aus Richtung Mühlen anfahrbar.