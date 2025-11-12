Ortsumfahrung Empfingen: Das Warten auf die Entlastung geht weiter

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat die Vorzugsvariante der Ortsumfahrung genehmigt.
Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant in Empfingen eine Nordumgehung der L 410. Ziel ist es, die Gemeinde vom Durchgangsverkehr zu entlasten, den Verkehrsfluss sicherzustellen und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Dafür hat das Regierungspräsidium im Rahmen einer Vorplanung drei Varianten ausgearbeitet. Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat eine der Varianten, die sogenannte Vorzugsvariante, nun genehmigt.