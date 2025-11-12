Ortsumfahrung Empfingen: Das Warten auf die Entlastung geht weiter

Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant in Empfingen eine Nordumgehung der L 410. Ziel ist es, die Gemeinde vom Durchgangsverkehr zu entlasten, den Verkehrsfluss sicherzustellen und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Dafür hat das Regierungspräsidium im Rahmen einer Vorplanung drei Varianten ausgearbeitet. Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat eine der Varianten, die sogenannte Vorzugsvariante, nun genehmigt.

Die Vorzugsvariante beginnt westlich von Empfingen an der bestehenden L 410, schließt dann an die K 4762 Richtung Betra sowie die L 396 Richtung Nordstetten an und umgeht die Gemeinde Empfingen im Norden. Im Osten werden die K 4768 und die Robert-Bosch-Straße über einen Kreisverkehr angeschlossen. Im weiteren Verlauf nach Süden wird die Robert-Bosch-Straße ertüchtigt und zur L 410 ausgebaut. Mit einem Knotenpunkt der Robert-Bosch-Straße zur bestehenden L 410 endet die Ortsumfahrung.

Planung bis 2027

Die Gemeinde Empfingen teilt mit, wie es jetzt weitergeht: „Das Regierungspräsidium wird die Trassenführung in der nun anstehenden Entwurfsplanung detailliert ausarbeiten, um anschließend die Genehmigungsplanung zu erstellen. Ziel ist es, die Planungen zu Mitte des Jahres 2027 abzuschließen, um sodann das Planfeststellungsverfahren zu beantragen.“ Von besonderer Herausforderung dürfte dabei die Konzeption der Ausgleichsmaßnahmen sein, da auf dem Gebiet eine große Feldlerchenpopulation heimisch ist. Die Dauer des Planfeststellungsverfahrens wird entscheidend von den eingehenden Stellungnahmen und Einwendungen abhängen. Mit einem Planfeststellungsbeschluss ist insofern nicht vor 2028 zu rechnen.

Lange Zeiträume

Empfingens Bürgermeister Truffner teilt mit: „Die Entscheidung des Verkehrsministeriums zur Vorzugsvariante ist ein wichtiger Meilenstein, für den wir dankbar sind. Dennoch bleibt festzuhalten: Die langen Planungszeiträume stellen für uns als Gemeinde eine erhebliche Belastung dar. Wir erleben täglich, wie dringend die Verkehrsentlastung unserer Ortsdurchfahrt gebraucht wird – und wünschen uns daher mehr Tempo in den weiteren Schritten. Weiterhin benötigen wir dringend Ausgleichsflächen für die Feldlerchenbrutpaare – kommen wir hier nicht weiter, dann gibt es weitere Verzögerungen. Wir brauchen endlich greifbare Fortschritte, damit die Entlastung unserer Ortsdurchfahrt nicht noch viele weitere Jahre auf sich warten lässt.“

Weitere Informationen zu den Planungen der Ortsumgehung Empfingen gibt es im Interne.