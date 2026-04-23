Ortsseniorenrat Steinen: Tourteilnehmer blicken in die Schaltzentrale der Kläranlage

„Gemeinsam gegen Einsam“ und der Ortsseniorenrat Steinen haben zur Besichtigung eingeladen.
Die Initiative „Gemeinsam gegen Einsam“ hatte unter der Schirmherrschaft des Ortsseniorenrat Steinen im Rahmen des Seniorensommers die Besichtigung der Kläranlage mit Führung für die Bürger aus der Gemeinde Steinen organisiert. Überraschend kamen bei sehr schönem Wetter knapp 30 Leute, um die Kläranlage in Augenschein zu nehmen, heißt es in einer Mitteilung. Im Betriebsgebäude hieß Ernst Rihm alle Besucher willkommen und bedankte sich für die gelungene Abwicklung der Besichtigung bei der Leitung des Klärwerks, Frank Strübe, sowie den beiden Stellvertretern Klaus Albiez und Roland Stifter.