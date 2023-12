Ortsschilder bleiben vorerst umgedreht: Bürgermeister dulden Protest der Landwirte

1 In Kappel haben Landwirte das Ortsschild auf den Kopf gestellt sowie Gummistiefel und eine Gelbweste daran befestigt –­ Zeichen des Protests gegen die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen im Agrarsektor. Foto: Rudi Rest

Über die Weihnachtstage haben Landwirte im Raum Lahr Ortsschilder auf den Kopf gestellt. Die Rathauschefs wollen sie gewähren lassen – zumal die Bauern versprochen haben, die Sache selbst wieder geradezurücken.









Die Kürzungen im Agrarbereich sorgen seit Tagen für Wirbel. Aus Protest gegen die Ampel-Koalition legten Landwirte in größeren Städten wie Stuttgart mit ihren Traktoren den Verkehr lahm. In einigen kleineren Kommunen in Südbaden – zum Beispiel in Schuttertal, Ringsheim und Kappel-Grafenhausen – ist dagegen eine andere Aktionsform praktiziert worden. Dort haben Unbekannte, wie bereits berichtet, Ortsschilder aus der Metallhalterung gelöst und verkehrt herum wieder befestigt. An einigen Schildern wurden auch Gummistiefel oder gelbe Warnwesten aufgehängt.