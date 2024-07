Ortsrundgang in Hechingen-Weilheim: „Rathaus soll dem Verfall nicht preisgegeben werden“

Ortsrundgang in Hechingen-Weilheim

1 Die Mitglieder des Weilheimer Ortschaftsrates begutachten beim Dorfrundgang die Notsicherung der Kirchenmauer. Foto: Ullrich

Zahlreiche laufende und künftige Baustellen hat der Weilheimer Ortschaftsrat beim jüngsten Dorfrundgang begutachtet. Für das Maßnahmenkonzept in der Dorfmitte könnten die Planungen bald anlaufen.









Kürzlich fand in Weilheim die erste Ortsbegehung durch den neuen Ortschaftsrat statt. Die fünf Mitglieder des Rates unter Leitung von Ortsvorsteher Gerd Eberwein starteten ihren Rundgang in der Dorfmitte, wo das geplante Maßnahmenkonzept als erstes umgesetzt werden soll. „Wir könnten im nächsten Jahr mit den Planungen beginnen“, so Ortsvorsteher Gerd Eberwein.