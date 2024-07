Ortsmitte Sulz am Eck: Mit Gemeindehalle endet jahrelanges Sanierungsprojekt

1 Die Sulzer Gemeindehalle ist nach etwas mehr als anderthalb Jahren Bauzeit feierlich eingeweiht worden. Foto: Menzler

Ein wahrer Meilenstein: Mit der abgeschlossenen Modernisierung der Sulzer Gemeindehalle endet das große Sanierungsprojekt „Sulz am Eck“ in Wildberg. Bereits vor 14 Jahren wurde dieses im Landessanierungsprogramm (LSP) aufgenommen.









Link kopiert



Von der ausgeblichenen Außenfarbe und den eher kalten Farben im Innenraum der Gemeindehalle in Sulz am Eck ist nichts mehr zu sehen. Stattdessen erstrahlt das Gebäude in einem wärmeren Licht. Von außen modern in weiß mit braunen Akzenten; innen mit beige, hellbraun und weinroten Akzenten hat das Gebäude eine ganz neue Atmosphäre.