Imbissbuden sind in der Ortsmitte von Dauchingen nicht mehr zugelassen.

Dauchingen - Der Gemeinderat machte mit seinem Votum für eine Konkretisierung der Sanierungsziele den Weg für eine Gesamtentwicklung des Quartiers um den Ortmittelplatz frei.

Den von Stadtkämmerer Stefan Reiser in funktionaler und baulicher Hinsicht unterteilten Sanierungszielen stimmte der Rat im Grundsatz zu. Er signalisierte damit sein Interesse an einer qualitativ hochwertigen Aufwertung, die der Ortsmitte eine eigenständige Identität und Qualität verleiht. Finanzmittel aus den Förderprogrammen sicherten Bund und Land bereits im Jahr 2018 zu. Reiser hob die Optimierung gastronomischer Einrichtungen inklusive der Ansiedlung von Beherbergungsbetrieben, die barrierefreie Zugänglichkeit der Wohnungen in Kombination mit der Beachtung der Belange von Menschen aller Altersgruppen als prioritäre Ziele für eine attraktive Ortsmitte hervor. Auch soll dort die Genehmigung beeinträchtigender und störender Nutzungen wie etwa Spielhallen oder Wettbüros ausgeschlossen sein.

Stationäre Gastronomie fördern

Nicht ganz einverstanden waren die Räte mit dem Wegfall der Zulassung von Imbissbuden. Bürgermeister Tobias Dorn erläuterte, dass die Genehmigung mobiler gastronomischer Einrichtungen das Ziel einer weiteren Optimierung des stationären gastronomischen Angebots gefährde. Er verwies darauf, dass die in der Gastronomie während der Pandemie stark ausgebauten "Essen to go"-Angebote nicht unter die Kategorie Imbiss fallen. Gemeinderätin Ursula Heiser begrüßte die Zielsetzungen, mit denen sich die Verwaltung für eine deutliche Qualitätssteigerung der Ortsmitte einsetzt. Sie zeigte sich erstaunt über die Vielzahl an Reglementierungen. Mit ihrem Ratskollegen Günter Klotz war sie einer Meinung, dass ein Komplettverbot von Kunststoffmöblierungen in der Innen- und Außengastronomie am Zeil vorbeiführe. "Wir haben eine sehr gut ausgearbeitete Auflistung mit Sanierungszielen für den Kernbereich erhalten. Im Detail sind mit Sicherheit noch Anpassungen möglich", ergänzte Ratsmitglied Ingo Österreicher.