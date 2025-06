1 In der Gemeinderatssitzung ging es um den Bebauungsplans „Wohnen mit Wolftalpanoramablick am Polderberg“. Foto: Eveline Kern Im Gemeinderat in Bad Rippoldsau-Schapbach ging es um die anstehende Ortskernsanierung. Dafür muss auch der Bebauungsplan geändert werden.







Mit der Änderung des Bebauungsplans „Wohnen mit Wolftalpanoramablick am Polderberg“ in Schapbach befasste sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. In einem zweiteiligen Beschluss wurden die eingegangenen Stellungnahmen nach der Offenlage beraten und berücksichtigt sowie die erste Änderung des Bebauungsplans als Satzung beschlossen.