Ortskernsanierung in Neuhengstett: So geht es im Waldenserdorf weiter

1 Simon Rittig leitet das Projekt Ortskernsanierung Neuhengstett federführend. Foto: Marion Selent-Witowski

Neues Gesicht, neue Aufgabe: Simon Rittig hat sich im Althengstetter Bauamt gut eingearbeitet und ist unter anderem Projektleiter für die Umgestaltung des Teilorts – das sind die nächsten Schritte.









Der gebürtige Calwer ist im Stadtteil Altburg aufgewachsen und lebt seit rund zwei Jahren in Heumaden. Er hat Bauingenieurswesen an der Hochschule für Technik in Stuttgart studiert. Über ein Praxissemester führte ihn sein Weg in die integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ) Stuttgart, wo er nach dem Studium als Operator arbeitete. Das Amt für öffentliche Ordnung, das Tiefbauamt, die Stuttgarter Straßenbahn AG und die Polizei sorgen in der IVLZ gemeinsam dafür, dass in der Landeshauptstadt verkehrstechnisch alles im Fluss bleibt. „Wir haben viel optimiert, was die Busverkehre angeht“, nennt Rittig im Gespräch mit unserer Redaktion ein Beispiel. Den Verkehr operativ zu lenken, sieht er als spannende Aufgabe, allerdings machte ihm der Schichtdienst als Operator zu schaffen.